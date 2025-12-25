پخش زنده
اختتامیه اولین جشنواره ملی ترجمان دانش در علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر علمی جشنواره در حاشیه این مراسم با اشاره به ماهیت این رویداد گفت: این جشنواره برای نخستین بار در کشور و به همت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شده و ابزارهای متنوع ترجمان دانش تولیدشده در دانشگاههای علوم پزشکی کشور در آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مختاری افزود: آثار ارسالی در قالبهایی مانند فیلم، کلیپ، پادکست، پوستر، پمفلت و سایر ابزارهای ترجمان دانش دریافت و توسط داوران بررسی شد. از زمان انتشار فراخوان، نزدیک به هزار و ۲۰۰ اثر در ۹ حیطه مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که آمار قابل توجهی برای نخستین دوره این رویداد به شمار میرود.
وی هدف اصلی جشنواره را تشویق پژوهشگران به انجام فعالیتهای ترجمان دانش عنوان کرد و اظهار داشت: ترجمان دانش به معنای تبدیل نتایج پژوهشها و مقالات علمی به زبانی قابل فهم برای مخاطبان مختلف از جمله عموم مردم، سیاستگذاران و بخش صنعت است تا دانش تولیدشده از فضای دانشگاه خارج و وارد زندگی واقعی شود.
دبیر اجرایی جشنواره نیز با اشاره به ضرورت برگزاری چنین رویدادی تصریح کرد: یکی از چالشهای نظام سلامت، فاصله بین تولید دانش و کاربست آن در تصمیمسازی و تصمیمگیری است. این جشنواره با هدف پر کردن این خلأ و با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار شد.
موسوی با بیان اینکه برنامهریزی جشنواره از اواخر مردادماه آغاز شده است، افزود: آثار ارسالی از اغلب استانهای کشور دریافت شد و در یک فرآیند داوری مشخص، ۴۴ اثر برای ارائه حضوری انتخاب و حدود ۲۷۰ اثر نیز در بخش مجازی پذیرفته شد. داوری آثار حضوری به پایان رسیده و داوری بخش مجازی بهتدریج انجام خواهد شد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و رئیس جشنواره نیز در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، جمعآوری و معرفی آثاری است که نتایج طرحهای پژوهشی را به شکلی کاربردی و قابل استفاده برای جامعه، صنعت و سیاستگذاران ارائه میکنند.
مهرپرور افزود: امروزه صرف تولید مقاله کافی نیست و اثرگذاری اجتماعی و اجرایی پژوهشها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این جشنواره با همین رویکرد و به منظور تقویت ارتباط بین پژوهش و عمل در حوزه سلامت برگزار شد.
در پایان این مراسم، از آثار برگزیده نخستین جشنواره ملی ترجمان دانش در علوم پزشکی تجلیل شد.