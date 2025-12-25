رئیس کارگروه صنایع‌دستی شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: میراث‌فرهنگی، سند تمدن و تاریخ ایران بوده و صیانت از آن، وظیفه‌ای همگانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، طاهرنژاد در نشست شورای راهبردی میراث فرهنگی استان فارس تاکید کرد : حفظ میراث فرهنگی نه‌ تنها برای نسل امروز بلکه برای آیندگان نیز اهمیت دارد.

رئیس کارگروه صنایع‌دستی شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ، به حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: گردشگری، ظرفیت آن را دارد که بخشی از نیاز‌های اقتصادی را پوشش دهد، اما توسعه آن ، نیازمند همفکری و برنامه‌ریزی دقیق است.

وی همچنین درخصوص حوزه صنایع دستی تأکید کرد : این حوزه نیازمند حمایت جدی است و هنرمندان صنایع دستی ، با عشق و کم‌توقعی به خلق آثار ارزشمند مشغول‌ هستند .

طاهرنژاد گفت: کمک گرفتن از اندیشه‌های متنوع و متعالی یکی از اهداف تشکیل شورای راهبردی است و هدف از دعوت صاحبان خرد و تدبیر ، کمک گرفتن از اندیشه‌های متنوع و متعالی برای اداره بهتر مجموعه میراث فرهنگی است و مشارکت نخبگان و متخصصان می‌تواند مسیر حفاظت و توسعه این حوزه را هموارتر کند.

رئیس کارگروه صنایع‌دستی شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با انتقاد از کمبود توجه و امکانات تخصیص‌یافته به میراث ملی افزود : امکانات موجود حتی پاسخگوی حفاظت کامل از میراث فرهنگی نیست، به‌ویژه در استان فارس که بخش مهمی از تمدن و تاریخ کشور را در خود جای داده است.

وی گفت : در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، همکاری همه‌جانبه برای نگهداری از میراث کهن ضروری است.

رئیس کارگروه صنایع‌دستی شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست شورای راهبردی میراث فرهنگی استان فارس افزود : فلسفه تشکیل جلسه، افتتاح شورای راهبردی استان فارس است؛ شورایی که بنا به تأکید رئیس‌جمهور و وزیر میراث فرهنگی در استان‌ها در حال شکل‌گیری است و فارس ، بیست‌ودومین استانی است که این شورا در آن تأسیس می‌شود.

طاهرنژاد با اشاره به رقابت تاریخی میان اصفهان و شیراز گفت: اگرچه اصفهان مدعی صنایع دستی است، اما شیراز در هنر خاتم ، جایگاه مادر دارد و استان فارس ، یکی از قطب‌های گردشگری کشور است که ضروری است توجه ویژه ای به این بخش شود.