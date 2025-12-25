پخش زنده
تکلیف ۲۵ پرونده واگذاری اراضی ملی در استان چهارمحال و بختیاری تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس تجهاد کشاورزی استان گفت:این پروندههای در زمینههای زراعت و احداث در شهرستانهای کوهرنگ، خانمیرزا، سامان، بروجن، فرخشهر، کیار، فارسان و لردگان بود.
وی از واگذاری اولیه، صدور سند قطعی، انتقال قطعی، رفع خلأ قرارداد، تمدید و، تغییر الگوی کشت باغ خبر داد.
به گفته وی با اجرای این مصوبات، زمینه برای افزایش تولید، ایجاد اشتغال، توسعه باغات و ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی استان فراهم میشود.