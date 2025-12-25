به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام محمدحسنی در جمع نخبگان، پژوهشگران و نویسندگان حوزه مهدویت، از همه تلاشگران عرصه مهدودیت به خاطر تولیدات فاخر فکری، اقدام آنها را، از مصادیق جهاد کبیر دانست.

وی با اشاره به لزوم عرضه تولیدات کارهای پژوهشی قرآنی گفت: امروز جوامع علمی ما با یافته های پژوهشی مربوط به قرآن توسط مراکز پژوهشی و تحقیقاتی حوزه علمیه قم غریبه هستند و شناخت کافی در این زمینه وجود ندارد که این یافته ها باید بیش از این برای جامعه معرفی شود.

نماینده ولی فقیه در ارتش در ادامه با اشاره به اهمیت تالیف دایره المعارف با نگاه شیعی، اظهار کرد: بسیاری از دایره المعارف های ما با نگاه مستشرقین و توسط افراد غیر شیعی نوشته شده و دارای ایراداتی است و امروز بحمدلله، اقدامات خوبی در راستای تدابیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص تالیف دایره المعارفی در تراز تشیع انجام و در این زمینه راه زیادی طی شده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به نقش چند بعدی ارتش در انجام وظایف خود، تصریح کرد: این گونه گردهمایی و نشست ها، حاکی از این است که ارتش جمهوری اسلامی ایران در عین دفاعی بودن یک ارتش فکری و علمی نیز هست، چنانچه رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند، ارتش نمایشگاهی از ارزش های اسلامی است و این مدال فوق العاده ای بود که معظم له به ارتش داده اند.

حجت الاسلام محمدحسنی با اشاره به مشترک بودن ظهور منجی در ادیان مختلف، اظهار کرد: در همه مکاتب دینی به ظهور منجی برای ایجاد و تحقق صلح وجود معتقدند.

وی با بیان اینکه ما باید راهکارهای تسریع در تعجیل ظهور منجی را شناسایی و به دنبال راه کارهای عملی باشیم نه انتزاعی، خاطر نشان کرد: باید در این زمینه تحقیقات کاربردی صورت بگیرد تا مارا یک قدم به ظهور نزدیک تر بکند که این مسئله عمل محور است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان با اشاره به اینکه مسئله بعدی ما بعد از اعتقاد به اصل مهدویت، تمرکز روی دشمنان مشترک جهان اسلام است، گفت: مقابله با ناامیدی از کارهای مهمی است که باید به صورت ویژه به آن پرداخته شود و نا امیدی های ناشی از طولانی شدن ظهور جای خود را به وعده صادق بدهد چرا که وعده منجی جزوه وعده های صادق الهی است.