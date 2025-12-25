پخش زنده
فرماندار شهرستان جویبار با اشاره به برگزاری جشنواره گل نرگس در این شهرستان از انجام نذر و ارسال این گل به حرم مطهر امام رضا (ع) خبر داد.
محمد مدانلو با اشاره به برگزاری جشنواره گل نرگس با تأکید بر ظرفیت بالای مردمی روستای کردکلا گفت:هدف ما استفاده حداکثری از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی و پاسداشت آیینها، فرهنگ، آداب و رسوم بومی است؛ چرا که تقویت این مؤلفهها زمینه ارائه خدمات مؤثرتر و امیدآفرینی را در جامعه، فراهم میکند.
فرماندار جویبار با اشاره به ثبت ملی جشنواره گلنرگس به عنوان میراث معنوی تصریح کرد:این جشنواره میتواند نقش مهمی در توسعه شهرستان، بهویژه در حوزه گردشگری، اقتصاد دریامحور، شیلات و معرفی توانمندیهای بومی ایفا کند.
وی همچنین با اشاره به تقارن زمان برگزاری جشنواره با ایام پرفضیلت ماه رجب و میلاد امام جواد (ع) افزود:نذر گل نرگس و اهدای آن به آستان مقدس امام رضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) حرکتی ارزشمند و ماندگار است که نشاندهنده پیوند عمیق فرهنگ بومی با باورهای دینی مردم این منطقه است.
۱۰۳ هکتار گل نرگس در مازندران کشت میشود که بیشاز ۶۰هکتار آن در جویبار قرار دارد. ۸۰ درصد گل نرگس جویبار نیز در روستای کردکلا کشت میشود.
نخستین برداشت گل نرگس از سطح ۱۰۰ هکتاری مازندران از نرگس زارهای جویبار که بخشی از نیاز گلفروشیهای کشور را تامین میکند، از نیمه دوم آذر ماه شروع شده است.
طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران شهرستان جویبار کانون کشت گل نرگس در استان است و بر اساس برآوردهای رسمی ۷۰ درصد سطح زیر کشت این گل در جویبار واقع است، قائمشهر و ساری هم ۲ شهرستان دیگر مازندران هستند که کاشت گل نرگس در آنجا رواج دارد.
مازندران رتبه سوم تولید گل نرگس را در کشور در اختیار دارد. استانهای تهران، گیلان، گلستان و خراسان بازارهای گل نرگس مازندران هستند.
کشت گل نرگس در مازندران از تیر آغاز میشود و تا اواسط مرداد ادامه مییابد و برداشت آن متناسب با شرایط آب و هوایی از نیمه دوم آذر تا اسفند هم ادامه دارد.
سالانه بیش از ۲۰۰ تن پیاز گل نرگس هم در مازندران تولید و روانه بازار میشود، هم اکنون حدود ۵۰۰ بهره بردار در مازندران به کشت گل نرگس اشتغال دارند و هر سال ۲۵ هزار نفر هم در مراحل مختلف تولید این محصول از کاشت تا برداشت فعال هستند.
گل نرگسی که در مازندران کشت میشود به علت رطوبت بالا از نوع درشت است و ماندگاری بیشتری در مقایسه با سایر ارقام دارد.
گیاه شناسان تاکنون ۶۰ گونه گونه گل نرگس را در ۶ رنگ مختلف در جهان شناسائی کردهاند که چهار گونه آن در استانهای مازندران، خوزستان و فارس در ایران کشت میشوند.