درگذشت تعزیهخوان برجسته خراسان رضوی
استاد و پیشکسوت تعزیهخوانی کشور و تعزیه خوان برجسته خراسان رضوی درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در پیامی درگذشت «حاج سیدرضا بیضایی»، استاد و پیشکسوت تعزیهخوانی استان را به دوستداران فرهنگ و هنر تسلیت گفت.
حسین مسگرانی عنوان کرد: درگذشت استاد پیشکسوت و نامآشنای تعزیه ایران و از آخرین بازماندگان نسل کهن این هنر آیینی، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
وی افزود: آن مرحوم با عمری اخلاص، مجاهدت و تعهد، نقش ماندگاری در صیانت و اعتلای تعزیه و نمایشهای آیینی ایران بهویژه در نیشابور ایفا کرد و نام او برای همیشه در تاریخ هنر دینی این سرزمین باقی خواهد ماند.
سیدرضا بیضایی از بزرگان هنر تعزیه خوانی خراسان رضوی بود که چهارشنبه به علت بیماری در نیشابور درگذشت.
او تمام عمر خود را صرف اجرای شبیه خوانی و تعزیه گردانی در نیشابور و سایر شهرهای استان کرد.