به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی، گفت: ماموران پایگاه دریابانی ویژه کیش با مشاهده تردد یک لنج حامل سوخت قاچاق در نوار‌ مرزی آب‌های سرزمینی کیش، لنج را متوقف و پس از بازرسی‌های اولیه در حدود ۵۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را از آن کشف و به اسکله هدایت کردند.

او با اشاره به اینکه مبدا و مقصد لنج توقیفی کیش نبوده، گفت: قاچاقچیان پس از انتقال سوخت به نقطه صفر مرزی و ورود به آب‌های بین المللی قصد فروش سرمایه ملی به شناور‌های خارجی را داشتند،

سرهنگ قاسمی تصریح کرد: چهار نفر از خدمه لنج دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

او با اشاره به خسارت های جبران ناپذیر خروج سرمایه‌های ملی از کشور، گفت: ماموران پایگاه دریابانی کیش با تمرکز بر حوزه استحفاظی آبی و گشت زنی موثر و مستمر در نوار مرز آبی با هر نوع قاچاق کالا و سوخت مبارزه و اجرای طرح‌های پایش مرزی تشدید خواهد شد.