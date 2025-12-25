به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناجی شهیب‌زاده مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: پایش چشمی آفت مخرب سرخرطومی حنایی خرما که به صورت قرنطینه داخلی در خوزستان وجود دارد به طور مستمر توسط کارشناسان مراکز خدمات و حفظ نباتات مدیریت انجام می‌شود.

او افزود: در سه ماهه سوم سال جاری یک‌هزار و ۷۸۴ هکتار از نخلستان‌های شهرستان آبادان برای ردیابی این آفت پایش شدند.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان ادامه داد: با توجه به قابل تشخیص نبودن علائم اولیه حمله آفت سرخرطومی حنایی به نخلستان‌های در مراحل اولیه آلودگی، پایش مشاهده‌ای از طریق گوش دادن به صدای تغذیه لاروها، حس کردن بوی ترشیدگی، خشک و سفید شدن برگ وسط تنه جوش و پاجوش انجام می‌شود.

شهیب‌زاده گفت: در سه ماهه سوم سال جاری ۵۰ هکتار از زمین کشاورزی شهرستان آبادان به‌منظور شناسایی و ردیابی آفت قرنطینه خارجی سرخرطومی سریلانکایی پایش چشمی شد.

او افزود: این آفت که جزو حشرات پلی فاژ بوده و دامنه میزبانی وسیعی دارد در کشور‌های سریلانکا، هند، پاکستان و آمریکا وجود داشته و به گیاهان مختلفی مانند نخل، مرکبات، گیاهان زینتی، سبزیجات، میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری خسارت وارد می‌کند.