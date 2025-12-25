در سال ۱۳۶۳ و در اوج جنگ تحمیلی و جنگ‌های شهری، اقدامات تروریستی، هواپیماربایی و تحرکات گروه‌های معاند و منافقین علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، شدت بیشتری پیدا کرد تا جایی که حضرت امام خمینی (ره) طی فرمانی در پنجم دیماه همان سال مسئولیت مقابله با هواپیماربایی و تأمین امنیت صنعت هوانوردی کشور را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ تجربه هواپیماربایی‌ها و تهدیدات مشابه در آن دوران، ضرورت ایجاد یک ساختار مقتدر، منسجم و انقلابی برای مقابله با این مخاطرات را دوچندان کرده بود.

بر همین اساس، حضرت امام خمینی (ره) به‌عنوان رهبر کبیر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، با درک عمیق از شرایط امنیتی کشور و ماهیت تهدیدات موجود، طی فرمانی تاریخی در پنجم دی‌ماه سال ۱۳۶۳، مسئولیت مقابله با پدیده هواپیماربایی و تأمین امنیت صنعت هوانوردی کشور را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار کردند.

این تصمیم، نشان‌دهنده اعتماد ویژه امام (ره) به توانمندی، تعهد انقلابی و آمادگی عملیاتی سپاه پاسداران در مواجهه با تهدیدات پیچیده امنیتی بود.

واگذاری این مأموریت به سپاه، نقطه عطفی در سامان‌دهی امنیت هوانوردی کشور به شمار می‌رفت و زمینه‌ساز ایجاد سازوکار‌های تخصصی، آموزش نیرو‌های ویژه، و استقرار تدابیر پیشگیرانه و مقابله‌ای در حوزه حمل‌ونقل هوایی شد؛ تدابیری که نقش مهمی در حفظ امنیت پروازها، آرامش خاطر مسافران و صیانت از منافع و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های سخت دفاع مقدس ایفا کرد.