به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای لرستان، صفرزاد محمدی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ واحد تولیدی در داخل شهرک‌های صنعتی و دو واحد هم در خارج از شهرک‌های صنعتی به چرخه تولید بازگشته که در مجموع برای ۹۲ نفر از افراد جویای کار، شغل ایجاد شده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر احیای واحد‌های تولیدی راکد به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دستور کار قرار گرفته که هر ساله با احیای این واحدها، برای افراد جویای کار، ایجاد اشتغال شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان تصریح کرد: حدود ۱۰۰ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی به دلایلی راکد مانده‌اند که تلاش شده با رفع موانع و مشکلات، جان تازه‌ای به این واحد‌ها داده شود و شاهد فعالیت آنها باشیم.

محمدی بیان کرد: در همین راستا پیگیری به‌صورت مستمر انجام می‌شود و تلاش شده تا با جذب سرمایه‌گذاران جدید که اهلیت لازم را دارند، بتوانیم شاهد رونق مجدد این واحد‌های تولیدی باشیم که هر کدام نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغال استان خواهند داشت.

وی، افزایش و توسعه ظرفیت فعالیت در واحد‌های تولیدی را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که در شهرک‌های صنعتی در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان ادامه داد: سال قبل حدود ۴۰ واحد تولیدی در شهرک‌ها موفق به افزایش ظرفیت تولید شده و امسال هم این برنامه ادامه دارد.