به مناسبت حلول ماه رجب، دو هزار و ۵۰۰ قلم کالای ضروری زندگی با اولویت مناطق محروم استان خوزستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل کمیته امداد خوزستان گفت: کالاهای توزیعشده شامل مخزن آب برای مناطق دارای بحران آب، فرش، بخاری گازی و نفتی و آبگرمکن هستند که ارزش ریالی آنها حدود ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است.
جمال شیبه افزود: در ۱۰ ماه گذشته با همت خیران و همراهی مردم استان، نزدیک به ۱۰ هزار قلم کالای خانگی شامل لوازم سرمایشی، گرمایشی و سایر اقلام ضروری بین خانوادههای نیازمند توزیع شده و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
او تأکید کرد: یکی از اولویتهای اصلی کمیته امداد، تأمین لوازم ضروری زندگی برای خانوادههای تحت پوشش است و این کار بهصورت مستمر دنبال میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان گفت: اگر صنایع و شرکتهای فعال در خوزستان در مسئولیتهای اجتماعی خود مشارکت بیشتری داشته باشند، میتوانیم با هم افزایی مشکلات نیازمندان و فقرا را در استان به شکل مؤثرتری برطرف کنیم.