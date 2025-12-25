مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، از ایجاد ساختار و پست‌های سازمانی جدید در این اداره‌کل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مرتضی صفری با اشاره به ایجاد ساختار و پست‌های سازمانی جدید در شهرستان‌های تازه تأسیس باروق، چهاربرج و میرآباد اظهار کرد: بر اساس این برنامه، تعداد پست‌های سازمانی به ۶۴ مورد افزایش یافته و پست‌های جدیدی نیز در موزه‌ها ایجاد خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به بند‌های برنامه هفتم توسعه کشور که بر افزایش تعداد موزه‌های فعال تأکید دارد، گفت: ساختار موزه‌های استان اصلاح و ارتقاء یافته است تا بتوانیم به هدف مذکور دست یابیم.

او افزود: با اضافه شدن تعداد پست‌های جدید در حوزه‌های معاونت میراث‌فرهنگی، یگان حفاظت، موزه‌های استان و پایگاه‌های جهانی، تلاش داریم تا به مطالبات مردم پاسخ داده و خدمات بهتری ارائه کنیم، این اقدامات همچنین به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی تأکید کرد: این تغییرات موجب تقویت و ساماندهی نیرو‌های شاغل در موزه‌های سطح استان خواهد شد و به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی کمک خواهد کرد.

صفری تصریح کرد: ارتقاء ساختار سازمانی میراث‌فرهنگی در آذربایجان غربی به‌عنوان یک اقدام کلیدی، نقش به‌سزایی در حفظ و معرفی آثار تاریخی و گردشگری این استان دارد، با افزایش تعداد پست‌های سازمانی و ایجاد موزه‌های جدید، امکان مدیریت بهتر و مؤثرتر بر روی منابع فرهنگی فراهم می‌شود.

او اضافه کرد: این اقدامات نه تنها به حفاظت از میراث‌فرهنگی کمک می‌کند، بلکه به جذب گردشگران و افزایش درآمد‌های محلی نیز می‌انجامد، در دنیای امروز، فرهنگ و تاریخ هر منطقه می‌تواند به‌عنوان یک منبع اقتصادی مهم تلقی شود و با توجه به زیبایی‌های طبیعی و تاریخی آذربایجان غربی، این استان پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: علاوه بر این، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در حوزه میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی باعث تقویت اقتصاد محلی و ارتقاء سطح معیشت مردم خواهد شد، با افزایش کیفیت خدمات ارائه شده، افراد بیشتری به سمت شغل‌های مرتبط با فرهنگ و هنر جذب خواهند شد، این امر نه تنها به حفظ هویت فرهنگی کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت ارتباطات اجتماعی و فرهنگی در جامعه خواهد شد.