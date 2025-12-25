مسابقات کشتی قهرمانی نیروی زمینی به مناسبت گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه، به میزبانی دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیروی زمینی سپاه و در سالن پوریای ولی برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیروی زمینی سپاه سردار سرور با اشاره به اهمیت برگزاری این رقابت‌ها گفت که این مسابقات با حضور ۱۹۶ ورزشکار از ۳۰ یگان از سراسر کشور، در ۱۰ وزن کشتی آزاد و در دو بخش پایوران و کارکنان وظیفه برگزار شد و هدف اصلی آن، ارتقای آمادگی جسمانی، تقویت روحیه همبستگی سازمانی و پاسداشت فرهنگ ایثار و پهلوانی و شرکت منتخبین این دوره در مسابقات سپاه و نیرو‌های مسلح است.

وی افزود که همزمان با این رقابت‌ها، مسابقات آمادگی جسمانی ویژه پایوران و کارکنان وظیفه نیز با شرکت ۲۱۵ نفر از ۳۵ یگان حاضر در کشور در دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیروی زمینی سپاه برگزار شد.

به گفته سردار سرور، این دوره از مسابقات آمادگی جسمانی بر اساس ۱۴ آیتم تخصصی و متناسب با شاخص‌های آمادگی جسمانی نظامی طراحی شده و توانمندی‌های بدنی، استقامت عملیاتی و مهارت‌های تخصصی شرکت‌کنندگان را مورد ارزیابی قرار داده است.

فرمانده دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیروی زمینی سپاه تأکید کرد که برگزاری چنین رویداد‌هایی نقش مؤثری در افزایش توان رزمی، ارتقای سلامت جسمانی نیرو‌ها و تعمیق ارزش‌های معنوی برگرفته از فرهنگ مقاومت و پهلوانی دارد و این دانشگاه از استمرار این برنامه‌ها حمایت خواهد کرد.