رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از انجام عملیات امداد و نجات موفقیتآمیز و ۵ ساعته در ارتفاعات کوه ماغر بهمئی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر وقوع حادثه سقوط از ارتفاع و بروز مولتیپل تروما در منطقه کوهستانی و صعبالعبور کوه ماغر شهرستان بهمئی کد عملیاتی ۷۲۴ ماغر با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند. پرویز غفارفرد افزود: با توجه به شرایط سخت جغرافیایی و کوهستانی بودن منطقه، عملیات دسترسی و کاور تخصصی مصدوم مستلزم تلاشی مضاعف از سوی نیروهای عملیاتی بود. وی ادامه داد: پس از ساعتها پیادهروی و عبور از مسیرهای دشوار، امدادگران موفق شدند به مصدوم دسترسی پیدا کنند و اقدامات درمانی تثبیتکننده را در محل آغاز کردند. رئیس اورژانس ۱۱۵ استان بیان کرد: عملیات امداد و انتقال این مصدوم از ارتفاعات سختگذر، یک مأموریت سنگین و زمانبر بود که در نهایت پس از ۵ ساعت تلاش بیوقفه پایان رسید و مصدوم جهت ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) بهبهان منتقل شد. وی ضمن قدردانی از گروه عملیاتی فداکار، گفت: این مأموریت خطیر با تلاش شبانهروزی آقایان ابوطالب یکتا و مولی امامی به انجام رسید.