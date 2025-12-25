پخش زنده
رئیس پلیس راه استان با اشاره به اینکه عدم توجه به جلو مهمترین عامل بروز حوادث رانندگی در محورهای برون شهری میباشد از کاهش متوفیان حوادث رانندگی در استان مرکزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ " روح الله آشوری " در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی با اشاره به سیر نزولی متوفیان حوادث رانندگی در سال جاری بیان داشت: به ترتیب شهرستانهای خنداب، اراک، آشتیان، خمین، دلیجان، فراهان، کمیجان، محلات، ساوه و تفرش نیز در متوفیان حوادث رانندگی کاهش داشتهاند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تصادفات در هشت ماهه نخست سال جاری خاطرنشان کرد: با وجود افزایش ترددها از شهریورماه شاهد سیر نزولی تصادفت هستیم و امیدواریم این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.
وی سهم وسایل نقلیه در تصادفات فوتی را ۷۳ درصد سواری، ۱۰ درصد وانت بار و ۹ درصد موتورسیکلت اعلام و تأکید کرد: با وجود تردد بالای کامیون و اتوبوس، سهم آنها در تصادفات پایین میباشد.
رئیس پلیس راه استان مرکزی اصلیترین علت تصادفات برونشهری را عدم توجه به جلو با سهم ۶۱ درصدی دانست و افزود: بخشی از آن ناشی از خستگی و خوابآلودگی در محورهای طولانی مانند محور اراک-تهران و محورهای ساوه است.
وی با اشاره به اینکه ۸۹ درصد محورهای استان فاقد جداکننده هستند، گفت: این موضوع تجاوز به چپ و تخطی از سرعت را دوچندان میکند و واگذاری اعتبارات و اقدامات برای نصب جداکنندهها و بهبود زیرساختها ضروری است.