به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ " روح الله آشوری " در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی با اشاره به سیر نزولی متوفیان حوادث رانندگی در سال جاری بیان داشت: به ترتیب شهرستان‌های خنداب، اراک، آشتیان، خمین، دلیجان، فراهان، کمیجان، محلات، ساوه و تفرش نیز در متوفیان حوادث رانندگی کاهش داشته‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تصادفات در هشت ماهه نخست سال جاری خاطرنشان کرد: با وجود افزایش تردد‌ها از شهریورماه شاهد سیر نزولی تصادفت هستیم و امیدواریم این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.

وی سهم وسایل نقلیه در تصادفات فوتی را ۷۳ درصد سواری، ۱۰ درصد وانت بار و ۹ درصد موتورسیکلت اعلام و تأکید کرد: با وجود تردد بالای کامیون و اتوبوس، سهم آنها در تصادفات پایین می‌باشد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی اصلی‌ترین علت تصادفات برون‌شهری را عدم توجه به جلو با سهم ۶۱ درصدی دانست و افزود: بخشی از آن ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی در محور‌های طولانی مانند محور اراک-تهران و محور‌های ساوه است.

وی با اشاره به اینکه ۸۹ درصد محور‌های استان فاقد جداکننده هستند، گفت: این موضوع تجاوز به چپ و تخطی از سرعت را دوچندان می‌کند و واگذاری اعتبارات و اقدامات برای نصب جداکننده‌ها و بهبود زیرساخت‌ها ضروری است.