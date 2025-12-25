واکنش جدی السودانی به درخواست کاردینال کلیسای کاتولیک
محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در واکنش به درخواست لوئیس رافائل ساکو کاردینال کلیسای کاتولیک برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالفت جدی خود را اعلام کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در واکنش به در خواست لوئیس رافائل ساکو کاردینال کلیسای کاتولیک برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالفت جدی خود را اعلام کرد .
لوئیس رافائل ساکو کاردینال کلیسای کاتولیک در عراق در سخنانی که در مراسم شب میلاد حضرت مسیح ع در یکی از کلیساهای بغداد ایراد کرد، نخستوزیر عراق را به پذیرش عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی فراخواند، موضوعی که با واکنش جدی نخست وزیر عراق روبهرو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، وی گفت بهتر است این عادیسازی از سوی عراق انجام شود، زیرا عراق سرزمین ادیان ابراهیمی است و تلمود در بابل نوشته شده است.
این دعوت بلا فاصله با مخالفت نخستوزیر عراق روبهرو شد.
محمد شیاع السودانی گفت عراق عادیسازی روابط با موجودیتی را که سرزمین فلسطین را غصب کرده و حرمت زمین و انسان را نقض کرده است نمیپذیرد. وی هرگونه دعوتی که چنین موضوعاتی را مطرح کند رد و تصریح کرد این واژه و چنین رویکردی در عراق جایی ندارد.
شایان ذکر است، قانون اساسی عراق هرگونه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد میکند و بر اساس قانون جرمانگاری عادیسازی روابط با این رژیم، هر فردی که با موجودیت صهیونیستی تبانی کند، آن را ترویج دهد یا با آن ارتباط برقرار کند از جمله از طریق اینترنت، به اعدام یا حبس ابد محکوم میشود.
همچنین ماده ۲۰۱ قانون مجازات عراق نیز مجازات اعدام را برای هر کس که ایدئولوژی صهیونیسم را تأیید یا ترویج کند پیشبینی کرده است.
واکنش مقتدی صدر به درخواست رهبر کاتولیک های عراق برای سازش با رژیم صهیونی
در همین حال مقتدی صدر روحانی شیعه در عراق در واکنش به درخواست رهبر کاتولیک های عراق برای سازش با رژیم صهیونی گفت عادی سازی روابط با این رژیم بر اساس قوانین عراق، اقدامی مجرمانه محسوب میشود و هر فردی که آن را مطرح یا به آن دعوت کند، صرفنظر از جایگاه و موقعیتش، مشمول مجازات قانونی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بغداد ، مقتدی صدر تاکید کرد نهادهای رسمی و ذیربط موظف هستند بیدرنگ و قاطعانه با چنین مواردی برخورد کنند.در عراق هیچ جایگاهی برای عادیسازی روابط و هیچ مشروعیتی برای آن وجود ندارد.
واکنش یکی از رهبران مسیحیان در عراق به اظهارات سازش طلبانه رهبر کاتولیک های عراق
ریان الکلدانی از رهبران سیاسی مسیحیان در عراق ، در واکنش به اظهارات سازش طلبانه رهبر کاتولیک های عراق گفت با نگرانی شدید آنچه را در رسانهها درباره اظهارات لوئیس ساکو منتشر شده است ، دنبال می کنیم. اظهاراتی که بهگونهای تفسیر شده که گویی ترویجکننده اصل عادیسازی روابط با موجودیت صهیونیستی و پیوستن به طرح ابراهیمی بوده و عراق را بهعنوان نقطه آغاز چنین پروژهای مطرح میکند، امری که بهصراحت با قانون جرمانگاری عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی و با اصول ملی و اجماع مردمی مخالف هرگونه عادیسازی در تضاد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بغداد ، ریان الکلدانی با تأکید بر پایبندی خود به دقت و مسئولیتپذیری ملی، گفت از لوئیس ساکو میخواهیم فورا بیانیهای صریح صادر کند و در آن واقعیت را روشن ساخته و افکار عمومی را از تفسیر دقیق این اظهارات آگاه کند . همچنین با صراحت تأکید میکنیم ، هر موضع یا نظری که از آن حمایت یا ترویج عادیسازی روابط با موجودیت صهیونیستی فهمیده شود، نماینده مسیحیان عراق نیست چون مسیحیان همواره جزئی جداییناپذیر از ملت عراق بوده و هستند و مخالف عادیسازی بوده و به حاکمیت دولت و احترام به قوانین آن پایبندند.