به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در واکنش به در خواست لوئیس رافائل ساکو کاردینال کلیسای کاتولیک برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالفت جدی خود را اعلام کرد .

لوئیس رافائل ساکو کاردینال کلیسای کاتولیک در عراق در سخنانی که در مراسم شب میلاد حضرت مسیح ع در یکی از کلیسا‌های بغداد ایراد کرد، نخست‌وزیر عراق را به پذیرش عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی فراخواند، موضوعی که با واکنش جدی نخست وزیر عراق رو‌به‌رو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، وی گفت بهتر است این عادی‌سازی از سوی عراق انجام شود، زیرا عراق سرزمین ادیان ابراهیمی است و تلمود در بابل نوشته شده است.

این دعوت بلا فاصله با مخالفت نخست‌وزیر عراق روبه‌رو شد.

محمد شیاع السودانی گفت عراق عادی‌سازی روابط با موجودیتی را که سرزمین فلسطین را غصب کرده و حرمت زمین و انسان را نقض کرده است نمی‌پذیرد. وی هرگونه دعوتی که چنین موضوعاتی را مطرح کند رد و تصریح کرد این واژه و چنین رویکردی در عراق جایی ندارد.

شایان ذکر است، قانون اساسی عراق هرگونه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را رد می‌کند و بر اساس قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با این رژیم، هر فردی که با موجودیت صهیونیستی تبانی کند، آن را ترویج دهد یا با آن ارتباط برقرار کند از جمله از طریق اینترنت، به اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شود.

همچنین ماده ۲۰۱ قانون مجازات عراق نیز مجازات اعدام را برای هر کس که ایدئولوژی صهیونیسم را تأیید یا ترویج کند پیش‌بینی کرده است.

واکنش مقتدی صدر به درخواست رهبر کاتولیک های عراق برای سازش با رژیم صهیونی

در همین حال مقتدی صدر روحانی شیعه در عراق در واکنش به درخواست رهبر کاتولیک های عراق برای سازش با رژیم صهیونی گفت عادی سازی روابط با این رژیم بر اساس قوانین عراق، اقدامی مجرمانه محسوب می‌شود و هر فردی که آن را مطرح یا به آن دعوت کند، صرف‌نظر از جایگاه و موقعیتش، مشمول مجازات قانونی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بغداد ، مقتدی صدر تاکید کرد نهادهای رسمی و ذی‌ربط موظف‌ هستند بی‌درنگ و قاطعانه با چنین مواردی برخورد کنند.در عراق هیچ جایگاهی برای عادی‌سازی روابط و هیچ مشروعیتی برای آن وجود ندارد.