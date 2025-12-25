پخش زنده
قبوض گاز برخی مشترکان خراسان جنوبی با اصلاح نحوه محاسبه و اعمال ضریب جدید، به صورت عادلانهتر تعدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: بخشی از قبوض گاز صادر شده از ابتدای مهرماه، پس از اصلاح نحوه محاسبه، تعدیل خواهد شد و قبوض جدید تا چند روز آینده به دست مشترکان میرسد.
محمودی با اشاره به ابلاغ دولت درباره اصلاح قیمت حاملهای انرژی از جمله گاز افزود: از ابتدای مهر، قبوض گاز بر اساس تعرفههای جدید محاسبه شده است، اما با توجه به شرایط خاص استان خراسان جنوبی و پیگیریهای انجامشده، اصلاحاتی در نحوه محاسبه اعمال خواهد شد.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی به دلیل شرایط اقلیمی و صرفهجویی مردم، جزو استانهای کممصرف محسوب میشود، گفت: ۹۴ درصد مشترکان استان در پلکانهای یک و دو قرار دارند و گاز را با قیمت پایین مصرف میکنند، حدود ۶ تا ۷ درصد در پلکان سوم هستند و تنها یک تا دو درصد مشترکان در پلکان چهارم قرار میگیرند.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی افزود: پیشنهادها و دفاعیات استان به همراه نظرات سایر استانها به تهران ارسال شده و خوشبختانه مقرر شده تعرفهها اصلاح و ضریبی بهویژه برای استانهایی مانند خراسان جنوبی اعمال شود تا محاسبه قبوض عادلانهتر باشد.
محمودی با تأکید بر اینکه اصل تعرفهها تغییری نکرده است، گفت: تغییرات صرفاً در نحوه محاسبه اعمال میشود تا مشترکان کممصرف متضرر نشوند و قبوض آنها کاهش یابد.
وی افزود: میزان دقیق ضریب هنوز مشخص نشده، اما پیشنهاد این است که مصرف مشترکان کممصرف در ماههای سردتر با ضریب متفاوتی محاسبه شود تا عدالت در پرداخت رعایت شود.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در پایان با تأکید دوباره بر صرفهجویی از مشترکان خواست با مدیریت مصرف، در پلکانهای پایین باقی بمانند.