به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: در همین دوره، ۲۴ واحد تولیدی فعال نیز توسعه یافته‌اند که مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش به بیش از ۱۰۷ میلیارد تومان رسیده است.

مجید جعفری با تأکید بر نقش کلیدی صنایع تبدیلی در جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد روستاییان، افزود: این واحد‌های جدید در حوزه‌های متنوعی از جمله بسته‌بندی مواد غذایی، خشکبار، فرآوری و بسته‌بندی زعفران، ساخت سیلو و انبار غلات، تولید فرآورده‌های لبنی، خوراک دام و طیور و فرآوری میوه و سبزیجات فعالیت خواهند کرد.

او با اشاره به نتایج مثبت این اقدامات تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، اشتغال مستقیم برای ۴۶۵ نفر در سطح استان فراهم شده است.

به گفته وی، همچنین با فرآوری ۱۷۲ هزار تن مواد خام، هدف‌گذاری استان در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی با تحقق ۱۱۰ درصدی، محقق شده است.

جعفری در پایان اعلام کرد: شهرستان‌های مشهد، نیشابور و چناران از مناطق پیشرو در این توسعه بوده و خراسان رضوی در سال گذشته نیز موفق به کسب رتبه نخست کشوری در حوزه فرآوری مواد خام کشاورزی، ایجاد اشتغال و صدور پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی شده است.