مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در طرح‌های راهسازی، توجه به مسائل زیست‌محیطی به معنای ارزیابی دقیق و به‌کارگیری راهکار‌ها و طراحی پایدار برای کاهش آسیب‌هاست و توجه به این بخش در محور محمدیار – بناب نیز در کانون توجه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون در جلسه بررسی عوامل زیست محیطی در طرح‌های راهسازی که به ریاست بازرس کل قضایی آذربایجان‌غربی برگزار شد، اظهار داشت: توجه به مسائل زیست‌محیطی در راهسازی تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه شرط دستیابی به توسعه پایدار است.

وی ادامه داد: استفاده از مصالح نوین، مدیریت ایمنی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی می‌تواند پروژه‌های راهسازی را با کمترین آسیب به منابع طبیعی و بیشترین سود اجتماعی همراه کند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی ادامه داد: راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در راستای حفاظت از محیط زیست، اجرای طرح‌های راهسازی متناسب با این بخش را حائز اهمیت قرار داده است و در پروژه محور محمدیار – بناب نیز تمهیدات لازم برای این بخش سنجیده شده است.

آرامون افزود: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با هدف رفع موانع زیرساختی اجرای طرح‌های راهسازی به خصوص طرح محور محمدیار-بناب در اولویت بوده و این مساله با جدیت دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی موجب تسهیل امور و اجرای سریع پروژه‌های راهسازی شده و زمینه توسعه محور‌های مواصلاتی آذربایجان‌غربی را سرعت می‌بخشد.

در این جلسه بر لزوم همکاری بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد طرح‌های راهسازی تاکید شد.