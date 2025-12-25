به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور به نقل از رسانه‌های کره‌جنوبی، نیروی دریایی این کشور هر سال دو بار چنین مانور‌هایی را نزدیک این جزایر برگزار می‌کند.

ماساکی کانای، مدیرکل دفتر امور آسیایی و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ژاپن، در واکنش به این اقدام اعتراض شدید دولت توکیو را به کیم جانگ‌هیون، معاون سفیر کره‌جنوبی در ژاپن ابلاغ کرد.

هیروتاکا ماتسوئو، معاون سفیر ژاپن در سئول نیز اعتراض مشابهی را به کیم سانگ‌هون، مدیرکل امور آسیایی و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کره‌جنوبی منتقل کرد.

این جزایر در ژاپن «تاکه‌شیما» و در کره‌جنوبی «دوکدو» نامیده می‌شوند.

نخستین مانور امسال در ماه ژوئیه برگزار شده بود، این جزایر در حال حاضر تحت کنترل عملی کره‌جنوبی قرار دارند.