به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ بهرام آبادی گفت: طرح ویژه پلیس راهور تهران بزرگ برای جمع‌آوری خودرو‌های فرسوده و رهاشده از ۱۹ مهرماه آغاز شده و تاکنون ۳۶۳۴ خودرو در سطح پایتخت شناسایی، جابه‌جا یا به پارکینگ منتقل شده است.

وی با اعلام جزئیات اجرای طرح جمع‌آوری خودرو‌های فرسوده و رهاشده در معابر پایتخت، افزود: این طرح با هدف افزایش ایمنی تردد، جلوگیری از بی نظمی شهری و ساماندهی معابر از ۱۹ مهرماه آغاز شده است.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، تاکنون ۳۶۳۴ خودرو رهاشده در سطح شهر تهران شناسایی شده که از این تعداد، ۱۶۳۲ خودرو به پارکینگ‌های مجاز منتقل شده و ۲۰۰۲ خودرو نیز پس از تماس پلیس با مالکان، توسط خودِ مالکان از محل جمع‌آوری یا جابه‌جا شده است.

سرهنگ بهرام‌آبادی با اشاره به پیامد‌های رهاسازی خودرو‌ها در معابر گفت: خودرو‌های رها شده در خیابان‌ها می‌توانند موجب اختلال در جریان ترافیک شوند و حتی در برخی نقاط، زمینه‌ساز تهدیدات امنیتی باشند. مدیریت صحیح این موضوع تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد.

وی ادامه داد: وجود خودرو‌های رها شده در معابر باعث ایجاد نقاط کور ترافیکی می‌شود؛ نقاطی که هم به نمای شهری آسیب می‌زنند و هم می‌توانند برای رانندگان و عابران خطرآفرین باشند.

وی افزود: هر خودروی فرسوده یا بلااستفاده که در مسیر‌های عمومی رها شود، عملاً به یک مانع فیزیکی تبدیل شده و احتمال بروز تصادفات را افزایش می‌دهد.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اینکه این موضوع فقط یک مسئله ترافیکی نیست، گفت: رهاسازی خودرو‌ها یک معضل اجتماعی است و حل آن نیازمند مشارکت فعال شهروندان است. همکاری مردم در شناسایی و گزارش خودرو‌های فرسوده و رها شده، نقش مهمی در ایجاد شهری ایمن‌تر، منظم‌تر و زیباتر دارد.

وی در پایان از شهروندان می‌خواهد از رها کردن خودرو‌های فرسوده یا بلااستفاده در معابر عمومی خودداری کنند. باقی گذاشتن این خودرو‌ها در سطح شهر، علاوه بر ایجاد بی‌نظمی و نازیبا کردن چهره شهر، می‌تواند موجب اختلال در ترافیک و افزایش خطرها برای عابران و رانندگان شود. نگهداری صحیح خودرو و پارک آن در محل‌های مجاز، گامی مؤثر در حفظ زیبایی شهری و ارتقای ایمنی معابر است.