فیلم‌های «بشارت منجی»، «زابو و پرونده کرگدن»، «گربه بی دم» و «آشپزی با عشق»، از شبکه‌های یک، دو، تهران و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «بشارت منجی» به کارگردانی «نادر طالب زاده»، ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه یک پخش می شود.

«بشارت منجی»، قصه حضرت مسیح (ع) است. حضرت مسیح منجی یهود بود. یهودیان پول پرست به خاطر این که مقام و منافعشان به خطر نیفتد، به او ایمان نیاوردند و او را آزار دادند. با وجود این، عده‌ی زیادی از مردم به مسیح (ع) ایمان آوردند. بعد از عروج مسیح (ع) به آسمان، حواریون خاطرات خود و تعالیم مسیح را به نام انجیل نوشتند که تعداد این انجیل‌ها زیاد شد. وقتی حکومت مسیحی شکل گرفت، بیشتر انجیل‌ها از بین رفت و ...

احمد سلیمان‌نیا، ولی‌الله مؤمنی، سیروس اسنقی و زنده یاد فتحعلی اویسی در فیلم سینمایی «بشارت منجی» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «زابو و پرونده کرگدن» به کارگردانی «مارا ایبِل ایبس فیلد»، ساعت ۰۸:۱۵، از شبکه دو پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی لیتو هونولوفاتسو، آوا اسکوراتوسکی و کومکانی پیلونتی خواهیم دید: در منطقه محافظت شده‌ی پارک ملی کروکِر در یک کشور آفریقایی، زابو پسر نوجوانی است که به همراه عمویش ووسی زندگی می‌کند. ووسی جزو گارد حفاظت محیط زیست منطقه است. زنی سفید پوست به نام آگاتا در این منطقه مهمان سرایی توریستی دارد. دختربچه‌ای به نام اِما خواهرزاده‌ی آگاتا، برای تعطیات نزد خاله اش می‌آید. زابو و اِما به همراه چند توریست دیگر برای دیدن پارک حیات وحش راهی می‌شوند. در میانه تور آنها با جسد یک کرگدن مادر مواجه می‌شوند، که بچه اش نیز در همان حوالی پرسه می‌زند. رد پایی در کنار جسد کرگدن است و پلیس از روی ردپا، ووسی را دستگیر می‌کند. زابو می‌داند که عمویش بی گناه است، به همین دلیل به همراه اِما و دوستش سی فی سو، مشغول تحقیق و و تلاش برای یافتن مجرم واقعی می‌شوند. آنها در ابتدا از روی جای پای دیگری که در کنار جسد کرگدن بوده، به یک توریست چینی به نام آقای وو مشکوک می‌شوند و ...

فیلم سینمایی «من پدر خوبی هستم» به کارگردانی «سانتیاگو سِگورا»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی سانتیاگو سِگورا، تونی آکوستا و سیلویا آبریل؛ در مادرید پایتخت اسپانیا و حول یک خانواده اتفاق می‌افتد که دارای پنج فرزند هستند. خاویر پدر خانواده فکر می‌کند که بهترین پدر قرن بیست و یکم است. او برای یک شرکت تلفن همراه کار می‌کند و مدیر عامل و تکنسین رایانه است. او آن قدر غرق کار است که همسرش ماریسا و فرزندانش سارا، کارلوتا، روچو دانی و پائولا را نمی‌بیند. او فکر همیشه فکر می‌کند همه چیز مرتب است و ماریسا در مورد همه چیز بدون این که نیازی باشد اغراق می‌کند. ماریسا در بیشتر موارد از روزارا خانمی که خدمتکار خانه است برای نگهداری از بچه‌ها کمک می‌گیرد. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که خاویر به همسرش می‌گوید نمی‌تواند به سفر برود. آنها قرار بود به مناسبت پانزدهمین سالگرد زندگی مشترکشان به سواحل کارائیب بروند. ماریسا همراه همسر برادر شوهرش به سفر می‌رود و در این یک هفته خاویر متوجه مشکلات زندگی و بزرگ کردن ۵ فرزند می‌شود. او که مردی پر مشغله است بعد از چالش‌های فراوان از محل کارش اخراج می‌شود، اما ...

فیلم سینمایی «اشک هور» به کارگردانی «مهدی جعفری»، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.

داستان این فیلم برشی از زندگی شهید علی هاشمی است و آخرین ساعات زندگی وی در جزیره مجنون را نشان می‌دهد. در کنار آن، فیلم توجه ویژه‌ای به مادر شهید و احوالات وی دارد. مادر شهید هاشمی با نام ننه علی شناخته می‌شد. او سال‌ها پس از مفقود شدن فرزندش در انتظار بازگشت او بود و در هیاهوی آژیر خطر دوران جنگ و صدای گوش‌خراش ضدهوایی‌ها، آرام روی سکوی جلوی در خانه به انتظار بازگشت پسرش از جبهه می‌نشست و ...

رویا افشار، رضا ثامری، میثم رازفر، تورج الوند، ساره رشیدی و شبنم گودرزی در فیلم سینمایی «اشک هور» هنرنمایی کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی «گربه بی دم» به کارگردانی «کریستین ریلتنیوس»، ساعت ۰۹:۰۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: پله یک گربه کوچک است که دمش را از دست داده است و پدر بلگیتا آن را به عنوان هدیه به او داده است. پله در جنگل بعد از این که یک روباه او را دنبال می‌کند در رودخانه می‌افتد و به شهر می‌رسد و گربه‌ها او را نجات می‌دهند. مایک یک گربه شرور است که باشگاهی برای نمایش گربه‌ها ترتیب داده است و مایا هم به او کمک می‌کند. پله می‌خواهد به خانه برگردد ولی ...

فیلم سینمایی جدید «مذاکره کنندگان در زمان بحران» به کارگردانی «هرمان یاو»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی چینگ وان لو، فرانسیس نگ و مایکل کیو وای میو خواهیم دید: ژون­ وی­ بازرسی با سابقه خوب در اداره پلیس است. ژانگ جیا یکی از دوستان قدیمی ژون وی با او قرار گذاشته است که قبل از رسیدن ژون وی کشته می‌شود و پلیس‌ها ژون وی را که اولین کسی است که بر سر جسد ژانگ جیا رسیده را دستگیر می‌کند. ژون وی موفق به فرار از دست پلیس‌ها می‌شود. او می‌خواهد ثابت کند که ژانگ جیا را نکشته و تمام این اتهامات پاپوش است. او چند نفر از جمله یکی از نیرو‌های قدیمی پلیس را گروگان می‌گیرد و در نهایت می‌فهمد که رئیس پلیس لی اختلاس بزرگی در صندوق رفاه پلیس انجام داده است و ...

فیلم سینمایی «آشپزی با عشق» به کارگردانی «وای من ویپ»، ساعت ۱۵:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی نیکولاس تی اس‌ای، یانگ هوا جانگ و یان تانگ آمده است: پل یک آشپز چینی معروف در اروپا مناصب خود را رها می‌کند و به چین می‌آید و از طرفی اسکای کو پسر استاد بزرگ آشپزی در چین که در بچگی پدرش او را رها کرده و حالا از آشپز‌های معروف چین است در رقابت‌های بزرگ آشپزی شرکت می‌کنند، در مراحل مقدماتی پل برنده می‌شود و حالا باید با استاد بزرگ آشپزی که در واقع پدر اسکای کو هست رقابت کند، اما از طرف گروه حامی خود به او خیانت می‌شود و یک آشپز زن را برای رقابت معرفی می‌کنند و به همین دلیل پل و اسکای با هم متحد شده آنها را شکست می‌دهند، از آنجا که پدر اسکای هیچ وقت اسکای را در آشپزی قبول نداشت و او را بی استعداد می‌دانست، اسکای در صدد این برآمد تا ...

فیلم سینمایی «انجمن برف» به کارگردانی «ج. ا. بایونا»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی انزو ووگرینچیچ، آگوستین پاردلا و ماتیاس رکالت آمده است: در سال ۱۹۷۲ اعضای تیم راگبی دانشگاهی در اروگوئه به همراه همراهان و بعضا خانواده‌های خود با پرواز ۵۷۱ راهی سانتیاگو، پایتخت شیلی، شدند. پروازی که باید از رشته کوه‌های آند عبور می‌کرد. این پرواز، اما در وسط رشته کوه آند، در منتهی الیه غرب آرژانتین به کوهی برخورد و سقوط کرد. از ۴۵ مسافر هواپیما ۲۹ نفر زنده ماندند. اما نبرد برای بقا از این لحظه به بعد برای این ۲۹ نفر شروع شد. سرمای استخوان‌سوز، نبود غذا و شرایط بسیار دشوار حیات در ارتفاعات، عامل تهدید جان‌ها است. محل سقوط آنها توسط هواپیما‌های نجات قابل مشاهده نیست. تعدادی از مجروحان در روز‌های پس از سقوط بر اثر جراحات می‌میرند. بازماندگان از طریق یک رادیوی سالم در هواپیما متوجه می‌شوند که پس از هشت روز جست‌و‌جو برای نجات آنها متوقف شده است. مشکل اساسی غیر از سرما، گرسنگی است. این افراد که تا جایی از خوراکی‌های داخل ساک‌های مسافران و جیره‌بندی آنها تغذیه کرده‌اند حالا از گرسنگی در حال مرگ هستند. فرناندو پارادو که دوستانش او را ناندو می‌نامند، اولین کسی است که پیشنهاد می‌کند از اجساد سرنشینان هواپیما که همه دوستان و آشنایان هم هستند به عنوان منبع تغذیه استفاده کنند که ...

فیلم سینمایی «تنت» به کارگردانی «کریستوفر نولان»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جان دیوید واشنگتن، الیزابت دبیکی، کنت برانا، رابرت پتینسون و آرون تایلر آمده است: پس از جان سالم به در بردن یک پروتاگونیست از حوادث سالن اپرا و سعی برای مرگ در عوض لو دادن اطلاعات به دشمن، سازمانی سری به نام تنت شخصیت اصلی فیلم را استخدام می‌کند تا طی مأموریتی مرموز، مانع یک انفجار منجر به نابودی سیاره شود. او به همراه نیل و کت سعی دارند نقشه آندری ساتور را متوقف کنند که ...

