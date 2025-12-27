پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم اعلام کرد: این شهرستان با ۱۹ هزار هکتار سطح زیر کشت، رتبه نخست تولید زیتون کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ یارمحمدی با اشاره به تولید سالانه ۶۰ هزار تن زیتون در این منطقه، تاکید کرد که در رویکردی مبتنی بر اقتصاد چرخشی، ۷۰ درصد محصول بهصورت کنسروی فرآوری شده و بخش باقیمانده شامل هسته، تفاله و شاخ و برگ درختان، برای تولید روغن صنعتی، خوراک دام و کود آلی به کار گرفته میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم، افزود: شهرستان طارم با ۱۹ هزار هکتار سطح زیر کشت، رتبه نخست کشور در تولید زیتون را دارا است و میانگین تولید سالانه این محصول به ۶۰ هزار تن میرسد.
وی گفت: ۷۰ درصد از زیتون برداشتشده در ۱۵۰ واحد فرآوری شهرستان، بهصورت کنسروی، شور و زیتون شکسته آمادهسازی و به بازار عرضه میشود. حدود ۳۰ درصد باقیمانده نیز برای استحصال روغن به کارخانههای روغنکشی ارسال میگردد. در حال حاضر ۳۵ واحد کارخانه روغنکشی در این شهرستان فعالیت میکنند.
یار محمدی با تشریح فرآیند تولید روغن زیتون گفت: برداشت زیتون روغنی از نیمه دوم مهرماه آغاز و تا پایان آذر ماه ادامه دارد. میوه تازه برداشت شده در داخل جعبههای پلاستیکی دارای تهویه مناسب به کارخانهها منتقل میشود.
مدیر جهاد کشاورزی طارم با اشاره به ایجاد ارزش افزوده قابلتوجه از این محصول تاکید کرد: پس از استحصال اولیه روغن، تفاله باقیمانده زیتون در فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد و در مرحله دوم، این تفالهها بهعنوان ماده اولیه خوراک دام به کار گرفته میشوند.
وی ادامه داد: این رویکرد مدیریت صحیح پسماند، شامل هسته زیتون نیز میشود. از هسته میوه زیتون ابتدا برای تهیه روغن صنعتی استفاده میشود و پس از استخراج روغن، هستههای پودر شده مجدداً برای تولید خوراک دام به چرخه مصرف بازمیگردند. این اقدامات باعث میشود که ضایعاتی در این فرآیند تولیدی باقی نماند.
یارمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده بهینه از پسماندهای باغداری اشاره کرد و گفت: در باغات نیز شاخ و برگ درختان زیتون که در نتیجه عملیات هرس به دست میآید، برای تهیه کود آلی استفاده میشود.
ویگفت: این کودها ضمن تقویت خاک و افزایش حاصلخیزی باغات، باعث کاهش وابستگی به کودهای شیمیایی و بهبود سلامت محصولات کشاورزی میشوند. این طرح در باغات بزرگ آغاز شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، این روند بهتدریج در تمامی باغات شهرستان طارم اجرایی خواهد شد.