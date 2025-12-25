مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به تعریض و بهسازی محور ارومیه – اشنویه گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی در ۴.۴ کیلومتر از این محور در حال انجام است و این طرح ۶۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیمان آرامون در بازدید استاندار از عملیات راهسازی تعریض و بهسازی محور ارومیه - اشنویه، اظهار داشت: با توجه به اهمیت این محور و لزوم سرعت بخشی به اجرای طرح عملیات راهسازی در محور ارومیه_اشنویه در محدوده کمربندی روستای قره آغاج، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: برای این طرح ۹۶۸ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است و بهره‌برداری از آن تردد مسافران به خصوص اهالی منطقه را تسهیل می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: محور ارومیه – اشنویه یکی از مسیر‌های مهم و استراتژیک آذربایجان غربی به شمار می‌رود که عملیات اجرایی این محور در محدوده کمربندی روستای قره‌آغاج با جدیت دنبال می‌شود.

آرامون بیان کرد: محور ارومیه_اشنویه از مسیر‌های ارتباطی مهم استان محسوب می‌شود و به دلیل اتصال چند شهرستان به مرکز استان، از پروژه‌های اولویت‌دار راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی است.

وی گفت: تسهیل در رفت و آمد مردم منطقه، کاهش تصادفات و کاهش زمان سفر از دیگر مزیت‌های اجرای طرح تعریض و بهسازی محور ارومیه – اشنویه است و می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ایمنی و کارایی حمل‌ونقل منطقه داشته باشد.