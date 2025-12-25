استاندار کرمان گفت: ساختار اقتصادی کرمان به‌گونه‌ای است که پاسخگویی به نیازهای سرمایه‌گذاری بدون استفاده از ابزارهای نوین مالی ممکن نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان ؛ محمدعلی طالبی استاندار کرمان در هفدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمان که در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، گفت: اهمیت این موضوع ابزار‌های تامین مالی به ساختار اقتصادی ما برمی گردد باید این واقعیت را بپذیریم که ما نمیتوانیم تامین مالی را به روش سنتی ادامه دهیم.

وی افزود: چه در حوزه معدن، کشاورزی یا دانش بنیان باید از ابزار‌های نوین مالی استفاده کنیم چرا که ما درسال‌های اخیر ناتوانی بانک‌ها در پاسخگوی به مردم را دیدیم و ابزار‌های سنتی بانکی دیگر پاسخگوی اقتصاد مانیست.

وی گفت: شکاف زیادی بین نیاز سرمایه‌گذاران و شبکه بانکی احساس می‌کنیم که باید در حوزه ابزار‌های تامین مالی این خلا پر شود.

استاندار کرمان افزود: مشکلات زیادی در معرفی ابزار‌های در تامین مالی داریم، نیازمند تحول هستیم و من نشانه‌های خوبی از این تحول را می‌بینم.

وی اظهار کرد: نمایشگاه تامین مالی در بهمن ماه در کرمان برگزار می‌شود که بسترخوبی برای ارتباط بین سرمایه گذاران و نهاد‌های مالی خواهد بود.

استاندار کرمان تصریح کرد: اصل موضوع تامین مالی است که اتاق بازرگانی کرمان در این حوزه اشراف لازم را دارد و باید با جلساتی که برای سرمایه گذاران برگزار می‌کند آنان را با این حوزه آشنا کند.

وی تاکید کرد: برای سرمایه گذاری‌های جدید نیز ما فرصت‌هایی که قابل تامین از این ابزار‌های مالی باشد را آماده و به سرمایه گذاران ارائه کنیم تا از فرصت نمایشگاه بهمن ماه برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.

استاندار کرمان اظهار کرد: تشکیل شورای تامین مالی را برای استان پیشنهاد داده‌اند، اما درحال حاضر باید کمیته تامین مالی با حضور مرتبطین امر تشکیل و راهبری تامین مالی را در کنار اقدامات اتاق بازرگانی انجام دهند تا خروجی آن اقدامات موثر باشد.

استاندار کرمان گفت: ما باید ارتباط با شرکت‌های تامین مالی درسطح ملی را درکنار استفاده از ابزار‌های مالی استانی درنظر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ایجاد نیوبانک تامراحل نهایی پیش رفته، افزود:برخی پروژه‌های ضروری و بزرگ برای استان را باید در قالب همین کنسرسیوم‌های مالی که باحضور سرمایه گذاران و متولیان ابزار‌های تامین مالی تشکیل شود، دنبال کرد چرا که بعضا تامین بودجه پروژه‌ها سنگین است.

محمد علی طالبی تصریح کرد: اولویت استان در تخصیص منابع را باید مشخص کنیم، وقتی جهت گیری ما در تخصیص منابع مشخص نباشد نتیجه می‌شود اتفاقات اخیری که رخ داده است.

امیدواریم در این حوزه تامین مالی هم از استان‌های پیشرو کشور باشیم، چرا که قابلیت‌های استان بسیار بالاست.