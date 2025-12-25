رسول چراغ‌سحر افزود: متقاضیان تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه فرصت دارند نسبت به دریافت فرم ثبت‌نام از طریق مراجعه به سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.tamin.ir اقدام کنند.

وی ابراز داشت: متقاضیان پس از دریافت و تکمیل فرم، باید نسبت به بارگذاری فرم و مستندات در سامانه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir در منوی خدمات (ثبت درخواست) اقدام و در بخش موضوع درخواست، عبارت «جشنواره انتخاب بازنشستگان و مستمری‌بگیران» وارد شود.

چراغ‌سحر تاکید کرد: داوطلبان باید سپس تمام قسمت‌های فرم را تکمیل و در قسمت choose file، مدارک و مستندات را الصاق و در پایان، گزینه «ایجاد درخواست» را انتخاب کنند و در مرحله بعد، پس از ثبت درخواست، شماره پی‌گیری برای ثبت نام کنندگان ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: داشتن سابقه پرداخت حق‌بیمه، پیشرفت‌های تحصیلی در زمان بازنشستگی، تدریس در مراکز رسمی آموزشی در دوران بازنشستگی، موفقیت در رقابت‌های فرهنگی، علمی و ورزشی، داشتن آثار فرهنگی، هنری و علمی در دوران بازنشستگی و ارایه پیشنهاد یا خدمات مبتنی بر تجربیات موثر به دستگاه‌های اداری و اجرایی یا سازمان تامین اجتماعی از شاخص‌های انتخاب بازنشستگان و مستمری‌بگیران نمونه در کهگیلویه و بویراحمد است.

چراغ سحر تربیت فرزندان شایسته با در نظر گرفتن مدارک تحصیلی فرزندان و موفقیت آنان در رقابت‌های ورزشی، علمی و هنری نیز از دیگر شاخص‌های انتخاب را از دیگر شاخص های انتخاب بازنشسته ها و مستمری بگیران نمونه اعلام کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی و همسر بازمانده می‌توانند تا ۱۸دی ماه امسال در این جشنواره شرکت کنند.

وی ثبت نام و تحویل مستندات به صورت حضوری را نیز امکان پذیر دانست و گفت: متقاضیان می‌توانند به صورت حضوری درخواست و مستندات خود را به کانون بازنشستگان، شعبه تامین اجتماعی محل سکونت و یا اداره کل تامین اجتماعی استان تحویل دهند.

مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه جشنواره انتخاب بازنشستگان نمونه به‌منظور ترویج فرهنگ تکریم و ارج‌گذاری به خدمات این قشر پیش‌بینی شده افزود: بازنشستگان، همسران بازمانده و از کارافتادگان کلی به ‌عنوان اسوه‌های صبر، استقامت و خردورزی درخانواده و جامعه می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

سازمان تامین اجتماعی حدود ۲۰ هزار مستمر بگیر و بازنشسته را در کهگیلویه و بویراحمد زیرپوشش خدمات دارند.