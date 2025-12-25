پخش زنده
برنامه جهانی غذا از افزایش آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به ۵۰۰ هزار نفر خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، برنامه جهانی غذا (WFP) در تازهترین گزارش خود اعلام کرد، بیش از ۳/۵ میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان در معرض سوءتغذیه شدید قرار دارند، آماری که افغانستان را در وضعیت یکی از بدترین بحرانهای تغذیهای جهان قرار میدهد.
این سازمان افزود: آمار کودکان دچار سوءتغذیه در مقایسه با سال گذشته حدود نیم میلیون نفر افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، همچنین ۱/۲ میلیون زن باردار و شیرده با کمبود شدید مواد غذایی روبهرو هستند و به درمان فوری نیاز دارند.
برنامه جهانی غذا هشدار داد، زنان و دختران بیشتر از دیگران زیر فشار بحران گرسنگی قرار دارند، زیرا به تدریج از ساختارهای اجتماعی کنار زده میشوند و دسترسی شان به منابع ضروری محدود میشود.
روز گذشته نیز سازمانهای بین المللی اعلام کردند: نیمی از مردم افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
براساس گزارش ها، پیش بینی شده است حدود ۱۷ میلیون نفر در سال آینده میلادی با کمبود مواد غذایی مواجه خواهند شد.