رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی صبح امروز با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان اشنویه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی صبح امروز با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان اشنویه شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این سفر ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و گردشگری شهرستان اشنویه، چندین پروژه را نیز در قالب رویداد اینوا افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی همراهی می‌کنند.