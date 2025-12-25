اجرای مزایدات قوه قضائیه در سامانه ستاد، به معنای به روزرسانی فناوری و تاکیدی بر اصل حاکمیت قانون، عدالت و شفافیت است.

اجرای مزایده‌های قوه قضائیه در سامانه ستاد، تاکیدی بر اصل حاکمیت قانون، عدالت و شفافیت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قوه قضائیه به عنوان نهادی محوری در حفظ حقوق عامه و اجرای عدالت، همواره متعهد به ارتقای شفافیت، پاسخگویی و کارایی در همه فرایند‌های خود بوده است. در این زمینه، اجرای مزایدات قوه قضائیه در سامانه ستاد، گامی اساسی در مدرنیزه کردن سیستم برگزاری مزایدات مرتبط با پرونده‌های قضائی به شمار می‌رود.

بر اساس بند الف ماده ۱۰۸ قانون برنامه هفتم، قوه قضائیه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کند.

در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به عنوان زیر مجموعه‌ای از قوه قضائیه در چارچوب سیاست‌های کلان دولت الکترونیک و تحول دیجیتال در قوه قضائیه بهره برداری از انجام مزایدات در سامانه ستاد عملیاتی شده است.

از جمله اهداف این اقدام، دسترسی عادلانه و رقابت پذیر همراه با شفافیت؛ ایجاد بستری یکپارچه و غیرقابل دستکاری باعث برقراری عدالت و شفافیت و دسترسی همه مردم جهت شرکت در مزایدات را فراهم می‌کند.

افزایش سرعت و دقت فرایند‌ها

پایش و ارزیابی عملکرد و مدیریت هوشمند داده‌ها: گزارش گیری آنی، تحلیل داده‌ها و امکان نظارت دقیق بر عملکرد واحدها، تصمیم گیری مدیران را فراهم می‌کند.

اجرای مزایدات قوه قضائیه در سامانه ستاد، نه تنها به معنای به روز رسانی فناوری است بلکه تاکیدی بر اصل حاکمیت قانون، عدالت و شفافیت در قلب نظام قضائی محسوب می‌شود.

این اقدام همسو با ماموریت ذاتی قوه قضائیه در پاسداری از حقوق شهروندی و ارتقای سلامت اداری است. موفقیت این اقدام در گرو همکاری و تعهد همه واحد‌های قضائی شعب اجرای احکام سراسر کشور و نهاد‌های نظارتی خواهد بود.

با توجه به اینکه گا‌هی همکاران در شعب اجرای احکام، انجام امورات مربوط به فروش املاک را به سازمان املاک تملیکی واگذار می‌کنند یادآور می‌شود که از تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه اصولا سازمان فروش املاک تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن وظیفه‌ای ندارد و با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستور‌های دادستان درباره ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی است.