در اقدامی عملیاتی و در راستای تحقق دسترسی آسان مردم اسفندقه به عدالت، بازدید میدانی جامعی از ساختمان پیشنهادی دادگاه این بخش صورت گرفت.

این بازدید با حضورحجت الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی؛ معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری کرمان، سلمان اعظمی؛ رئیس دادگستری شهرستان، به همراه مسئولان حفاظت و اطلاعات، بخشدار و دیگر مسئولان محلی انجام شد.

هدف از این جلسه مشترک میدانی، ارزیابی دقیق کلیه جوانب فنی، امنیتی و مالی ساختمان و تسریع در فرآیند آماده‌سازی، تجهیز و بهره‌برداری از آن اعلام شده است.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در این بازدید با اشاره به سیاست‌های کلان قضایی کشور، گفت: ایجاد و تقریب مراکز قضایی به محل زندگی مردم، از مهم‌ترین برنامه‌های قوه قضائیه است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی در بازدید امروز از ساختمان پیشنهادی دادگاه اسفندقه، این اقدام را نمادی عینی از عزم موجود برای تسهیل دسترسی مردم به عدالت دانست.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما تنها ساخت یک ساختمان نیست؛ بلکه راه‌اندازی یک کانون عدالت است که با حضور قضات و کارشناسان مجرب، بتواند علاوه بر رسیدگی به دعاوی، با استفاده از روش‌های نوینی مانند شورا‌های حل اختلاف، به کاهش مرافعات و ایجاد صلح و سازش در بافت اجتماعی منطقه کمک کند.

وی ادامه داد: ما به زودی شاهد تحقق این مهم در اسفندقه خواهیم بود.

رئیس دادگستری شهرستان جیرفت نیز در حاشیه این بازدید گفت: امروز با یک بازدید عملیاتی و فراتر از جلسات اداری، گامی بلند در مسیر تحقق عدالت برای مردم شریف اسفندقه برداشته شد.

سلمان اعظمی افزود: ما قاطعانه مصمم هستیم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شاهد افتتاح این دادگاه و شروع به کار آن باشیم تا مردم منطقه برای احقاق حق خود، مسیر‌های طولانی و پرهزینه را طی نکنند.