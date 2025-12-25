به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، ،مدیرعامل گروه پتروپارس، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرآورشی در میدان آزادگان جنوبی گفت : واحد فرآورش مرکزی این میدان در چهار ردیف ۸۰ هزار بشکه‌ای طراحی شده و فرآیندهای جداسازی آب، نمک و رسوبات، کنترل سطح سولفور هیدروژن و تنظیم فشار بخار را انجام می‌دهد. .

حمید رضا ثقفی افزود: طی ۱۵ ماه گذشته، گروه پتروپارس با همکاری وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت مهندسی و توسعه نفت، پروژه‌های متعددی در حوزه حفاری، تکمیل و اسیدکاری ۱۲ حلقه چاه و راه‌اندازی تأسیسات سرچاهی ۳۰ حلقه چاه به انجام رسانده که نتیجه آن افزایش حدود ۶۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه بوده است..

وی تأکید کرد: این دستاوردها حاصل هم‌افزایی میان شرکت ملی نفت ایران، شرکت مهندسی و توسعه نفت و گروه پتروپارس به‌عنوان بازوی توانمند وزارت نفت است و آزادگان جنوبی امروز نماد مدیریت اجرایی، صیانت از منابع ملی و اتکا به تخصص و توان داخلی به‌شمار می‌رود