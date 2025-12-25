پخش زنده
پاکستانیها امروز با بزرگداشت سالروز تولد «محمد علی جناح» بنیانگذار این کشور، بر جایگاه تاریخی خود به عنوان نخستین کشور مستقل مسلمانان شبه قاره تاکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، امروز ۲۵ دسامبر مصادف با یکصد و چهل و نهمین زاد روز «محمد علی جناح» معروف به قائد اعظم بنیانگذار فقید پاکستان است، رهبری که برای تاسیس یک کشور مستقل برای مسلمانان شبهقاره تلاش کرد و اندیشههای وی به ویژه عدالتخواهی برای ملت مظلوم فلسطین یک منبع الهام برای مردم پاکستان به شمار میرود، این مناسبت در سراسر پاکستان با برگزاری مراسم رسمی و آیینی گرامی داشته شد.
به مناسبت این روز آیینهای مختلفی در شهرهای پاکستان برگزار شد و در کراچی مرکز ایالت سند در آرامگاه «محمد علی جناح» نیز مراسم رژه نظامی برای ادای احترام به این رهبر فقید مسلمانان شبه قاره با حضور شماری از مقامات سیاسی و دولتی برگزار شد.
همزمان در شهرهای مختلف پاکستان نشستها، سمینارها و برنامههای رسمی برگزار شد که در آنها به نقش «محمد علی جناح» در شکل گیری نخستین دولت مستقل مسلمانان شبه قاره اشاره شد.
در سطح رسمی رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان نیز با صدور پیامهای جداگانه بر اهمیت پایبندی به اصول بنیانگذار این کشور تاکید کردند.
«آصف علی زرداری» رئیسجمهور پاکستان در پیام خود، سالروز تولد جناح را فرصتی برای مرور مسیر شکلگیری پاکستان دانست و گفت: اصول مطرح شده از سوی بنیانگذار کشور همچنان میتواند مبنای همبستگی ملی و اسلامی باشد.
وی با اشاره به مفاهیمی، چون ایمان، اتحاد و نظم این اصول را در شرایط کنونی برای تقویت انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی مهم ارزیابی کرد و افزود: نزدیک شدن پاکستان به یکصد و پنجاهمین سالروز تولد جناح، فرصتی برای بازنگری در میراث فکری اوست.
«محمد شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز در پیامی سالروز تولد بنیانگذار پاکستان را روز تجدید تعهد ملی توصیف کرد و بر ضرورت عمل به اصول مطرح شده از سوی جناح در سطوح فردی و ملی تاکید داشت.
وی گفت: جناح بر عدالت، برابری و همزیستی تاکید داشت و این مفاهیم همچنان میتواند چارچوب سیاستگذاری و اداره کشور باشد.
مراسم امسال سالروز تولد محمد علی جناح در حالی برگزار شد که مقامات پاکستانی با تاکید بر جایگاه این کشور به عنوان نخستین دولت مسلمانان شبه قاره، تلاش دارند پیوند میان هویت ملی و تحولات منطقهای جنوب آسیا را برجسته کنند.