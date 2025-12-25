به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احمد کرمی، استاندار ایلام در دیدار با تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه تلویزیونی «مهمان مهران»؛ با تاکید بر اهمیت تولید آثار هنری ماندگار، گفت: امیدواریم مجموعه تلویزیونی مهمان مهران، عمق ارادت و نقش محوری استان ایلام را در حماسه بزرگ اربعین حسینی به تصویر بکشد.

وی با اشاره به میزبانی بی‌بدیل مردم این استان از زوار اربعین، اظهار کرد: استان ایلام به عنوان پایتخت خادمان اربعین حسینی، آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری در خصوص ساخت سریالی در شأن و جایگاه این رویداد عظیم فرهنگی و مذهبی اعلام می‌کند.

کرمی با یادآوری مهمان‌نوازی کم‌نظیر مردم استان در استقبال از میلیون‌ها زائر اربعین حسینی، افزود: پرداختن به عشق و ارادت این مردم به آقا اباعبدالله الحسین (ع) و میهمانانش، کار ارزشمندی است که ماندگار خواهد شد.

سریال «مهمان مهران»، قرار است با حضور جمعی از بازیگران برجسته ملی، تصویربرداری خود را در شهرستان مرزی مهران آغاز کند و برنامه‌ریزی شده تا این اثر، پیش از فرارسیدن اربعین سال آینده، از شبکه‌های سراسری پخش شود.

کارگردانی این اثر به «مرتضی رحیمی» سپرده شده است که آثاری، مانند: «خوب، بد، زشت»، «همسایه‌ها» و فیلم‌های سینمایی «آن دو» و «زمانی برای دوست داشتن» را در کارنامه خود دارد. «سیدعلیرضا سبط‌احمدی» نیز به عنوان تهیه‌کننده در این طرح، حضور دارد.

شهرستان مرزی مهران، به واسطه نزدیکی مسافت و امنیت مسیر منتهی به خاک عراق، همواره اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین گذرگاه زمینی جمهوری اسلامی ایران برای تردد زائران و مسافران عتبات عالیات محسوب می‌شود.

سال گذشته، آمار تردد در پایانه مرزی مهران به بیش از هشت میلیون نفر رسید که این رقم حیرت‌انگیز، ۴۰۰ برابر جمعیت بومی این شهرستان مرزی است. پایانه مرزی مهران در فاصله ۸۵ کیلومتری جنوب غربی مرکز استان، ایلام، واقع شده است.