مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی میاندوآب گفت این حادثه منجر به مصدومیت راننده خودرو حاضر در پارکینگ و وارد شدن خسارت به خودرو و ساختمان بر اثر آتش شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی میاندوآب گفت: این حادثه منجر به مصدومیت راننده خودرو حاضر در پارکینگ و وارد شدن خسارت به خودرو و ساختمان بر اثر آتش شد.

سامان محمدی افزود: همچنین در انتهای این پارکینگ، یک سالن آرایشگاه زنانه به‌عنوان محل کار فعال بوده که بر اثر انفجار و آتش‌سوزی دچار خسارت شده است.

وی گفت: پس از اعلام حادثه، تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی در محل حاضر شده و اقدامات ایمن‌سازی و کنترل شرایط را انجام دادند و مصدوم این حادثه توسط عوامل فوریت‌های پزشکی به بیمارستان منتقل گردید.

وی افزود علت حادثه در دست بررسی میباشد.