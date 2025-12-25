\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b \u06f1\u06f9\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n