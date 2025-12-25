پخش زنده
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه گفت: ثبت جشنواره سیب سرتخت بهعنوان یکی از رویدادهای رسمی گردشگری کشور، گامی مهم در مسیر توسعه گردشگری رویدادمحور در استان کرمانشاه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داریوش فرمانی گفت: ثبت ملی جشنواره سیب سرتخت، در چارچوب راهبرد «ساماندهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری» و با هدف ارتقای کیفیت برگزاری رویدادها، استانداردسازی فرآیندها و بسترسازی برای حضور فعال بخش خصوصی انجام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه افزود: این جشنواره که با محوریت معرفی ظرفیتهای باغداری منطقه سرتخت و ترویج گردشگری کشاورزی برگزار میشود، نقش مؤثری در رونق اقتصادی، معرفی محصولات بومی و ایجاد انگیزه برای سفر به مناطق کمتر شناختهشده استان دارد.
فرمانی گفت: جشنواره سیب سرتخت که هر سال از اول تا دوم مهرماه برگزار میشود، در راستای تحقق سیاستهای دولت مردمی در ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری رویدادها و شناسایی مسیرهای جدید سفر به ثبت رسیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه تأکید کرد: با ثبت جشنواره سیب سرتخت در تقویم رسمی رویدادهای گردشگری کشور، زمینه مناسبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و معرفی هر چه بیشتر ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی منطقه فراهم شده است.