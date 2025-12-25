رئیس حوزه قضائی بخش اسماعیلی گفت: یک دهیار متخلف به دلیل ترک فعل قانونی در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایمن‌سازی مسیر‌ها و معابر به دستگاه قضائی احضار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان؛ حسین سیدی گفت: پیرو هشدار قبلی صادره در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایمن‌سازی مسیر‌ها و معابر در سطح بخش اسماعیلی و متعاقب بروز حادثه ناشی از ریزش پل در محور جیرفت ـ اسماعیلی، که منجر به سانحه برای یک دستگاه خودروی سواری گردید، باتوجه به ترک فعل دهیار و عدم انجام اقدامات ایمنی و هشداردهنده و نظر به تکالیف مقرر در قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ و همچنین ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، یکی از دهیاران بخش اسماعیلی، جهت رسیدگی قانونی، به دادگاه احضار شد.

وی اظهار داشت: حفظ ایمنی عمومی و پیشگیری از وقوع حوادث، از وظایف قانونی مسئولین ذی‌ربط بوده و با هرگونه ترک فعل در این خصوص، وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.