پیام اسماعیل بقائی به مناسبت بزرگداشت رودکی
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت روز بزرگداشت رودکی شاعر بزرگ پارسیگوی و پدر شعر فارسی نوشت:
بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی
روز بزرگداشت رودکی را گرامی میداریم.
رودکی با بردن شعر از دربار به کوچه و از کتابت به آواز، زبان فارسی را به حیات اجتماعی خود بازگرداند. «جوی مولیان» در کلام او نماد زبانی زنده و پیونددهنده است.
بزرگداشت رودکی یعنی یادآوری چشمهای که با نام شاعری روشن بین در ساحت شعر فارسی جوشیدن گرفت.