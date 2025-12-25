به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به مناسبت بزرگداشت شاعر بزرگ پارسی گوی ایرانی و پدر شعر فارسی پیامی را در شبکه اجتماعی خود منتشر کرد .

بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او

زیر پایم پرنیان آید همی

روز بزرگداشت رودکی را گرامی می‌داریم.

رودکی با بردن شعر از دربار به کوچه و از کتابت به آواز، زبان فارسی را به حیات اجتماعی خود بازگرداند. «جوی مولیان» در کلام او نماد زبانی زنده و پیونددهنده است.

بزرگداشت رودکی یعنی یادآوری چشمه‌ای که با نام شاعری روشن بین در ساحت شعر فارسی جوشیدن گرفت.