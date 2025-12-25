به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید عباس امامی افزود: طی دو تفاهم‌نامه منعقده با وزارت راه و شهرسازی و استانداری یزد و از محل اعتبارت تبصره ۱۸ و کمک‌های فنی و اعتباری، ۷۳ فقره تسهیلات بهسازی و نوسازی به متقاضیان پرداخت شده است.

مدیر صندوق استان ادامه داد: از تسهیلات پرداختی ۲۲ فقره با اعتباری معادل ۲۲۰ میلیارد ریال در حوزه ناوگان حمل و نقل برون‌شهری و ۵۱ فقره به مبلغ ۱۰۳ میلیارد ریال در حوزه درون‌شهری حمایت مالی صورت گرفته است.

وی گفت: همچنین طی تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی، ۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۹۰ میلیارد ریال در راستای ایجاد، توسعه و بازسازی مجتمع‌های خدماتی و رفاهی اقدام شده است.

امامی با اشاره به نقش پررنگ حمل و نقل در رونق اقتصادی و اجتماعی اظهار داشت: صندوق کارآفرینی امید در سال جاری نیز تفاهم‌نامه‌ای با اعتباری معادل ۱۳۵ میلیارد ریال برای توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و روستایی با استانداری یزد منعقد و تسهیلات ارزان قیمت به مالکان و فعالان حوزه حمل و نقل پرداخت می‌کند.