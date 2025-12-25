به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ قلیزاد با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله قاطع با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، روز مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ با هماهنگی دستگاه قضایی، ۲ مورد حکم قلع و قمع به متراژ مجموعاً ۲۳۰ مترمربع در روستای یغمورالوبه مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: این عملیات با حضور و پشتیبانی پاسگاه باش‌قلعه و همچنین نظارت نماینده محترم دادستانی و در فضایی کاملاً قانونی، منظم و بدون حاشیه انجام شد و مستحدثات غیرمجاز جمع‌آوری و اراضی مذکور به چرخه تولید بازگردانده شد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی جهادکشاورزی ارومیه با تأکید بر تداوم این برخورد‌ها تصریح کرد: یگان حفاظت اراضی جهادکشاورزی با رصد مستمر و شبانه‌روزی، هیچ‌گونه اغماضی در برابر سودجویان و متخلفان نداشته و اجرای احکام قانونی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

قلیزاد در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، از شهروندان درخواست کرد پیش از هرگونه اقدام به ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی، نسبت به اخذ مجوز‌های قانونی از مدیریت جهادکشاورزی اقدام نمایند تا از تبعات حقوقی و خسارات احتمالی جلوگیری شود.