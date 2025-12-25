به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: از نیمه آذر پرندگان مهاجر از عرصه‌های شمالی و جنوبی و نواحی سیبری به تالاب‌های چغاخور و گندمان مهاجرت می‌کنند و تا اوایل بهار در این تالاب‌ها زمستان گذرانی می‌کنند.

محسن کریمی با اشاره به یخ زدن تالاب گندمان و چغاخور از کوچ برخی از این پرندگان به نواحی جنوبی خبر داد.

به گفته وی این پرندگان از خانواده درنای خاکستری، غاز پیشانی سفید، اردک تاجدار، اردک بلوطی، اردک سر حنایی، عقاب دریایی دم سفید، عقاب تالابی بزرگ، مرغابی سانان، اردک ها، حواصیل، و چنگر هستند.

تالاب بین المللی گندمان به عنوان یکی از ۱۰ تالاب برتر پرنده نگری ایران و با ۹۸۰ هکتار وسعت در جنوب غربی شهر گندمان شهرستان بروجن قرار دارد.

تالاب بین المللی چغاخور هم با مساحت دو هزار و ۳۰۰ هکتار در دامنه ارتفاعات برآفتاب و کلار، در مسیر جاده شهرکرد به خوزستان و نزدیکی شهر بلداجی شهرستان بروجن واقع است.