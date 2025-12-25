به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری سومین جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب با یادمان حکیم عمر خیام خبر داد و گفت: سومین جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب با هدف ترویج علم نجوم، رشد تفکر علمی نوجوانان و جوانان، شناسایی و حمایت از استعداد‌های علمی و همچنین پاسداشت افراد مؤثر در توسعه و ترویج این علم به نام حکیم عمر خیام، نماد پیوند علم، فلسفه و فرهنگ ایرانی-اسلامی برگزار می‌شود.

کمال حیدری افزود: آثار برگزیده این جشنواره پس از ارزیابی در آیین اختتامیه معرفی و از نفرات برتر قدردانی خواهد شد.

وی گفت: یادمان حکیم عمر خیام در دو گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال و ۱۸ سال به بالا برگزار می‌شود و مهلت ارسال آثار تا شانزدهم اسفند است.

علاقه‌مندان برای ثبت نام به نشانی اینترنتی https://my.isfahan.ir/ مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۶۶۸۳۵۳۵-۰۳۱ (دبیرخانه جشنواره) تماس بگیرند.

سومین جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب، به همت مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان و همراهی سازمان‌ها، نهاد‌ها و انجمن‌های علمی و فرهنگی علاقه‌مند برگزار می‌شود.