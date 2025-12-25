به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون تعلیم و تربیت سپاه انصار الرضا استان با اشاره به اینکه در مرحله حوزه‌ای و شهرستانی ۱۶ هزار نفر شرکت کردند گفت: در این مرحله ۳۲۰ نفر در بخش‌های فردی، گروهی، خانوادگی و مراکز فعال قرآنی در رشته‌های حفظ، قرائت، اذان و مفاهیم (قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه) با هم رقابت کردند.

حجت الاسلام کامجو برگزاری این مسابقات را ایجاد شور و نشاط بین نوجوانان و جوانان و انس با قران در جامعه عنوان کرد.



وی گفت:نفرات برتر بهمن ماه به مسابقات کشوری اعزام می‌شوند.