مرحله استانی سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج خراسان جنوبی در مجتمع غدیر بیرجند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون تعلیم و تربیت سپاه انصار الرضا استان با اشاره به اینکه در مرحله حوزهای و شهرستانی ۱۶ هزار نفر شرکت کردند گفت: در این مرحله ۳۲۰ نفر در بخشهای فردی، گروهی، خانوادگی و مراکز فعال قرآنی در رشتههای حفظ، قرائت، اذان و مفاهیم (قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه) با هم رقابت کردند.
حجت الاسلام کامجو برگزاری این مسابقات را ایجاد شور و نشاط بین نوجوانان و جوانان و انس با قران در جامعه عنوان کرد.
وی گفت:نفرات برتر بهمن ماه به مسابقات کشوری اعزام میشوند.