\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u061b \u062d\u0645\u0627\u0645 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0633\u0647\u0631\u06cc\u0646\u061b \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0645\u0648\u0634 \u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0628\u06cc\u200c\u062a\u0648\u062c\u0647\u06cc \u0648 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f \u062a\u0648\u062c\u0647 \u062c\u062f\u06cc \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u062e\u0631\u06cc\u0628 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n