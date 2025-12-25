به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از کابل، هیئت ویژه ای از سوی ریاست الوزرای افغانستان با سفر به هرات، از گمرک مرزی « اسلام ‌قلعه » بازدید و وضعیت صادرات و واردات را از نزدیک بررسی کرد، اعضای این هیئت هدف از این سفر را بررسی چالش‌های موجود در مرز اسلام ‌قلعه و ایجاد سهولت‌های بیشتر در بخش صادرات و واردات عنوان و تاکید کردند این اقدام در چارچوب دستور ریاست الوزرای افغانستان انجام شده است.

این بازدید در حالی صورت گرفت که قبل از این استاندار هرات در سفر خود به کابل، مشکلات گمرک اسلام ‌قلعه را با مقام‌های مرکزی در میان گذاشت و خواستار توجه جدی به حل آن‌ شده بود.

چندی قبل نیز در نشست کابینه افغانستان تصمیم گرفته شد هیئت ویژه ای برای بررسی مشکلات و تجهیزات گمرک مرزی اسلام قلعه به هرات اعزام شود .

گمرک مرزی اسلام قلعه، بزرگترین گمرک افغانستان در مرز ایران است که با گمرک دوغارون رابطه دارد و بیشترین حجم کالا میان افغانستان و ایران از طریق این گمرک وارد و صادر می شود .

چند روز قبل وزارت دارایی افغانستان از تجهیز این گمرک به چند انبار جدید کالا خبر داد، کمبود تجهیزات و زیر ساخت ها در گمرک اسلام قلعه از مهمترین مشکلات آن عنوان شده است .

تلاش ها برای حل مشکلات و ایجاد سهولت در گمرک اسلام قلعه در حالی است که افغانستان به دنبال توسعه روابط تجاری با ایران است.