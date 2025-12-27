با همکاری پلیس، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و قانون مداری رانندگان تلفات جاده‌ای در استان سمنان ۱۰ درصد کاهش یافت .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: مشکلات نقاط حادثه خیز شناسایی شده در سال ۱۴۰۳ رفع شده و هم اکنون ۱۰۸ نقطه جدید حادثه خیز در جاده های استان سمنان شناسایی شده است .

وی افزود: با رفع نقاط حادثه خیز علاوه بر کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای ، مجموع تصادفات دو درصد و تصادفات جرحی هم نسبت به سال گذشته ۴ درصد کاهش داشته است .

قدمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان گفت: وضعیت ایمنی محور‌های این استان در حال آسیب شناسی ، شناسایی و تعیین تکلیف است.