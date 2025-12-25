پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی بر احیای صنعت پوشاک و چرم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجانغربی در نشست مرکز خدمات سرمایهگذاری استان گفت: آنچه امروز بهعنوان حلقه گمشده احساس میشود، تمرکز استانها بر تصمیمسازیهای مشترک و تکمیل خلأهای موجود در مسیر احیای صنعت پوشاک و چرم است.
رضا رحمانی، با اشاره به علاقه و باور عمیق خود به صنعت پوشاک ملی و صنایع چرمی افزود: این حوزه بومیترین صنعت کشور بوده و از ظرفیتهای ارزشمند داخلی برخوردار است که میتواند نقش مهمی در اشتغال و تولید ایفا کند.
رحمانی، با بیان اینکه هدف قانونگذار رونق مرزها و توسعه واردات و صادرات است، تصریح کرد: میتوان به جای واردات اقلام غیرضرور، مواد اولیه، مواد خام و تجهیزات صنایع نساجی را از مسیرهای مرزی وارد و زمینه تقویت تولید داخلی را فراهم کرد.
وی به علاقمندی فعالان اقتصادی کشورهای همسایه برای احداث واحدهای نساجی در استان نیز اشاره کرده و افزود: هر صنعتی برای شکوفایی به دو بال فناوری و صادرات نیاز دارد و در این مسیر، برندسازی باید در اولویت فعالان اقتصادی قرار گیرد.
رحمانی، همچنین با اشاره به نقش تشکلها و زیرساختها گفت: هیچ کاری بدون انگیزه به نتیجه نمیرسد و اگر تشکلها بتوانند برندسازی واقعی انجام دهند، مرزهای آذربایجانغربی پشتیبان آنها خواهد بود.
استاندار آذربایجانغربی، در ادامه برگزاری نمایشگاههای بینالمللی مرزی را از مأموریتهای اصلی ستاد توسعه و مرز استان دانست و افزود: ایجاد زیرساختهای مشترک، رونق فروشگاههای مرزی، اصلاح ساختار پایانهها و ارتقای شأن ساختمانهای مرزی، در دستورکار جدی استان قرار دارد.
رحمانی، در پایان با بیان اینکه صنعت بدون صادرات به بلوغ نمیرسد، تأکید کرد: فناوری و صادرات، بالهای اوج یک صنعت هستند.
این نشست با حضور جمعی ازمدیران دستگاههای اجرایی وسرمایهگذاران وبا هدف برنامهریزی برای حضور خوشههای صنعتی پوشاک وکفش ازهشت استان کشور در آذربایجانغربی و همچنین بررسی ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و مرزی استان در حوزههای تولید، صادرات و واردات تشکیل شد و راهکارهای تسهیل سرمایهگذاری، توسعه همکاریهای بیناستانی، بهرهگیری از موقعیت راهبردی و مرزی استان و حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.