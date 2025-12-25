هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر واترپلو بزرگسالان و لیگ جوانان با برگزاری دو دیدار در آبادان به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات هفته هفتم لیگ برتر واترپلو در رده جوانان، پالایش نفت آبادان موفق شد با ارائه نمایشی برتر، با نتیجه ۱۳ بر ۹ رعد پدافند زنجان را شکست دهد.

همچنین در رقابت‌های لیگ برتر واترپلو بزرگسالان، پالایش نفت آبادان در دیداری جذاب و پرگل با نتیجه ۱۶ بر ۱۲ برابر رعد پدافند زنجان به پیروزی رسید.

پیش از این و در دیدار‌های برگزارشده هفته هفتم در گچساران، تیم دانشگاه آزاد اسلامی در هر دو رده جوانان و بزرگسالان مقابل نفت و گاز گچساران به پیروزی رسیده بود.

دانشگاه آزاد در لیگ جوانان با نتیجه ۱۵ بر ۲ و در لیگ برتر بزرگسالان با نتیجه ۱۶ بر ۶ حریف خود را شکست داد تا هفته هفتم با برتری تیم‌های مدعی به پایان برسد.