به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل سازمان انتقال خون استان اصفهان گفت: در این مدت، ۱۴۳ هزار و ۴۰۶ نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

کیان دهراب‌پور افزود: از این تعداد ۱۱۹ هزار و ۲۷۸ واحد خون اهدا شده که حاکی از رشد ۶ درصدی در مقایسه با سال قبل است.

وی با بیان اینکه سهم بانوان اهداکننده خون در استان اصفهان به ۴.۴۲ درصد رسیده است گفت: این میزان نسبت به سال گذشته رشد قابل توجه ۲۷ درصدی را تجربه کرده است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در ادامه با تأکید بر اهمیت پایدار بودن فرهنگ اهدای خون، گفت: ۵۴.۴ درصد از اهداکنندگان در استان را اهداکنندگان مستمر تشکیل می‌دهند.